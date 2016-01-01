بدون ملينات .. 4 طرق مجربة للقضاء على الإمساك .. تعرف عليها



الإمساك الإمساك

الإمساك أمر مزعج للغاية، وقد يكون محبطًا ومؤلمًا، لأنك لا تتناول ما يكفي من الألياف.



وإليكم حيل سريعة تخلصكم من الإمساك يقدمها موقع برايت سايد.



1. اشرب شاي العسل والليمون.

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اصنع شاي بإضافة العسل والليمون إلى الماء. العسل ملين ويساعد أيضًا على تقليل حموضة الشاي التي يسببها الليمون، يعمل الليمون كمنشط طبيعي للجهاز الهضمي، ويساعد في طرد السموم من الجسم.2. شرب الكثير من الماء.يجب أن يشرب الرجال 3.7 لترًا على الأقل والنساء 2.7 لترًا من السوائل يوميًا لأن الجاف هو السبب الأكثر شيوعًا للعلاج الإمساك، وشرب كمية كافية من الماء سيحافظ على ترطيب الجسم بشكل صحيح ويسهل مرور البراز.الماء وعصائر الفاكهة هي الأفضل لمحاربة الإمساك تعد عصائر الكمثرى والتفاح من الملينات الطبيعية المعتدلة.3. تناول الأطعمة الغنية بالأليافيجب عليك تضمين ما لا يقل عن 20-35 جرامًا من الألياف في نظامك الغذائي اليومي تشمل المصادر الغذائية الغنية بالأليافالجزر والتفاح والتين وحبوب النخالة والفاصوليا السوداء.4. أكل البرقوق.ليس البرقوق غنيًا بالألياف فحسب ، بل يحتوي أيضًا على السوربيتول ، وهو سكر يخفف من البراز ويخفف الإمساك بشكل طبيعي . 100 جرام من البرقوق يحتوي على 14.7 جرام من السوربيتول.إذا كنت لا تحب طعم البرقوق ، يمكنك بسرعة تناول كوب من عصيره. ومع ذلك ، يحتوي العصير على ألياف أقل من الفاكهة ، ولكن لا يزال من المفترض أن يؤدي الغرض.