طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي



طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وتفضل كل أم عمل البسبوسة بطريقتها الخاصة.



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طريقة عمل البسبوسة بالسميد ووالزبادي

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مقادير عمل البسبوسة بالسميد ووالزبادي2 كوب سميد ناعمسكرحليبفانيليابيكنغ باودرزباديجوز هندمكسرات للتزيينطريقة عمل البسبوسة بالسميد ووالزبادي- نقوم بخلط السميد مع الزيت او السمنة بشكل جيد ونتركها مدة 20 دقيقة حتى يتشرب السميد كامل الزيت- نضيف الفانيليا وجوز الهند والبيكنج باودر والملح والسكر ونخلطهم نضيف الحليب ونحركهم- نضع الخليط في صينية فرن مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالسميد ونمده بالتساوي- نقوم بتقسيم البسبوسة باستخدام السكين لشكل مربعات ثم نضع حبات اللوز على القطع- ندخل الصينية لفرن مسبق الاشعال على حرارة 180 والنار من الاسفل فقط وعندما تنضج نشعل قليلًا من الاعلى حتى تأخذ البسبوسة اللون الذهبي- نقوم بصب الشربات الساخن على بسبوسة ساخنة ونتركها حتى تتشرب وتبرد، ندخلها للثلاجة مدة ساعة وتصبح جاهزة.