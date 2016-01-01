ماسك التفاح المسلوق لنضارة البشرة

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ماسك التفاح المسلوق لنضارة البشرة

قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية؛ ماسك التفاح لأصحاب البشرة الدهنية للقضاء على الشوائب والزيوت التى يعانى منها أصحاب البشرة الدهنية.



الطريقة:

اخلطي نصف كوب من التفاح المهروس والشوفان المطبوخ مع بياض بيضة وملعقة كبيرة من عصير الليمون .



طبّقي الخلطة على وجهك واتركيها لمدة 15 - 20 دقيقة حتى تجف، ثم تغسل بالماء البارد.

استخدمي الطريقة بانتظام لتلاحظى الفرق.
طريقة أخرى بسيطة :

امزجي 4 ملاعق كبيرة من العسل مع التفاح مهروسة وطبّقيها على وجهك لمدة 15 - 20 دقيقة، ثم أزيليها بالماء البارد.

قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية؛ ماسك التفاح لأصحاب البشرة الدهنية للقضاء على الشوائب والزيوت التى يعانى منها أصحاب البشرة الدهنية.

المصدر: elbalad

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