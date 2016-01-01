

ماسك التفاح المسلوق لنضارة البشرة ماسك التفاح المسلوق لنضارة البشرة

قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية؛ ماسك التفاح لأصحاب البشرة الدهنية للقضاء على الشوائب والزيوت التى يعانى منها أصحاب البشرة الدهنية.







الطريقة:

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اخلطي نصف كوب من التفاح المهروس والشوفان المطبوخ مع بياض بيضة وملعقة كبيرة من عصير الليمون .طبّقي الخلطة على وجهك واتركيها لمدة 15 - 20 دقيقة حتى تجف، ثم تغسل بالماء البارد.استخدمي الطريقة بانتظام لتلاحظى الفرق.طريقة أخرى بسيطة :امزجي 4 ملاعق كبيرة من العسل مع التفاح مهروسة وطبّقيها على وجهك لمدة 15 - 20 دقيقة، ثم أزيليها بالماء البارد.قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية؛ ماسك التفاح لأصحاب البشرة الدهنية للقضاء على الشوائب والزيوت التى يعانى منها أصحاب البشرة الدهنية.