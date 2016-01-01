أعلنت النائبة في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم إصابتها بفيروس كورونا المستحد.
وبحسب "الراي" الكويتية، أعلنت النائبة الكويتية إصابتها بعد أن جاءت نتيجة فحص كورونا الذي أجرته إيجابية.
وجاء إعلان الهاشم، بعدما أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المستجد.
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التعليقات على عدو المصريين وصانعة الأزمات .. إصابة النائبة الكويتية صفاء الهاشم بـ كورونا
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