عدو المصريين وصانعة الأزمات .. إصابة النائبة الكويتية صفاء الهاشم بـ كورونا



إصابة النائبة الكويتية صفاء الهاشم بـ كورونا إصابة النائبة الكويتية صفاء الهاشم بـ كورونا

أعلنت النائبة في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم إصابتها بفيروس كورونا المستحد.



وبحسب "الراي" الكويتية، أعلنت النائبة الكويتية إصابتها بعد أن جاءت نتيجة فحص كورونا الذي أجرته إيجابية.



وجاء إعلان الهاشم، بعدما أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المستجد.

قد يعجبك أيضا...

ولفت الغانم إلى أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة غدا إلى الثلاثاء المقبل، على أن يتم فحص كل النواب السبت.وتعد الهاشم أكثر النواب الكويتيين إثاغرة للجدل بشبب تصريحاتها العدائية تجاه مصر وتحريضها الدائمك ضد كل الوافدين داخل بلادها.