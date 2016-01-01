فيديوجراف.. قصة حوت مخالفات بناء الإسكندرية



قصة حوت مخالفات بناء الإسكندرية قصة حوت مخالفات بناء الإسكندرية

تزامنا مع إقبال المواطنين على دفع مقدم جدية التصالح على مخالفات البناء بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والتي شدد فيها على ضرورة إتمام إجراءات التصالح قبل نهاية الشهر الجاري، قال اللواء حمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أنه تم بناء على توجيهات الرئيس تخفيض أسعار التصالحات بنسبة 40%.



وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن أحد مخالفات البناء في الاسكندرية تجاوزت قيمتها مليار جنيه وأن صاحب المخالفة محبوس الآن على ذمة النيابة العسكرية.



ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تفاصيل الأرقام الفلكية للمخالفات بالإسكندرية من خلال الفيديوجراف التالي.

