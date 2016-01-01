طريقة عمل بلح الشام أحلى من المحلات

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات، فيعد بلح الشام من الحلويات الشرقية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ و المختلف عن غيرها من أنواع الحلويات الأخري.
فهناك الكثير من الوصفات و الطرق المختلفة التي تساعدك في طريقة عمل بلح الشام في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات، و نستعرض فيما يلي أبرزها ..
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طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
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مكونات بلح الشام بدون بيض
كوب وثلث من الدقيق
كوب وربع ماء
ظرف فانيليا
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
ملعقة كبيرة نشاء ذرة مذوب بالقليل من الماء
فستق حلبي للتزيين
طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض
- ضعي في قدر على النار كلً من الماء، الزيت والزبدة، حرّكي المكونات لتتداخل ثم اتركيها حتى تغلي.
- أضيفي الدقيق، الفانيليا، ملون الطعام والملح ثم اخلطي المكونات من جديد بواسطة ملعقة خشبية حتى تتجانس.
- أبعدي المكونات عن النار وضعيها في وعاء الخلاط الكهربائي، زيدي النشاء ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج متماسك.
- ضعي المزيج في كيس حلواني، شكّليها الى أصابع فوق قدر من الزيت الحامي.
- أتركي اصابع بلح الشام في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون، ازيليها بعدها وغمّسيها بالقطر ثم قدميها مباشرة على سفرتك.
طريقة عمل بلح الشام المقرمش
قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بلح الشام المقرمش و هي ..
مقادير بلح الشام المقرمش
كوب دقيق
ربع كوب زيت
ثلاثة أرباع كوب ماء
رشة ملح
ملعقة صغيرة سكر
3 بيضة
فانيليا
زيت
شربات
طريقة تحضير بلح الشام المقرمش
-سخنى الماء على النار ثم أضيفى الزيت
-أضيفى الدقيق المخلوط بالملح والسكر وقلبى و إتركى الخليط ليهدأ
-أضيفى البيض الواحدة بعد الأخرى مع التقليب وإضافة الفانيليا
-ضعى الخليط فى كيس حلوانى وشكليه وإقليه فى زيت بارد على النار
-ضعى بلح الشام فى الشربات ثم قدميه
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مقادير عمل بلح الشام بالسميد
مكونات بلح الشام بالسميد
كوب ماء
ربع كوب زبدة
كوب و نصف دقيق
ربع ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة دقيق سميد ناعم
4 بيض
زيت للقلي
شربات بارد
طريقة تحضير بلح الشام بالسميد
-يوضع الماء والزبدة في وعاء على نار متوسطة حتى الغليان.
-ينخل الدقيق والملح ودقيق سميد.
-يضاف خليط الدقيق إلى الماء والزبدة دفعة واحدة مع التقليب جيداُ حتى يتكون عجين لين طري لا يلتصق بأطراف الوعاء ، يرفع عن النار.
-تضاف البيضة الأولى مع الخفق بشدة حتى يتجانس الخليط ثم تضاف الثانية ويراعى عند إضافة البيض ألا يضاف إلا بعد اختفاء أثر البيضة الأولى حتى ينتهي مقدار البيض ويخفق العجين بقوة بين كل بيضة وأخرى.
-يصب العجين في كيس حلواني الخاص ببلح الشام.
-يضغط على الكيس باليد ويقص بلح الشام بالمقص بالقرب من الزيت، يترك حتى يحمر وتكرر العملية مع مراعاة عدم وضع كمية كبيرة من بلح الشام في الزيت مرة واحدة.
-يرفع من الزيت ويوضع على منشفة ورقية، ثم يوضع في الشربات، ثم يصفى قليلًا.
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