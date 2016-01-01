بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة الأرز

تعتبر كفتة الأرز من الأطباق الرئيسية التي تحرص الكثير من ربات المنزل على تقديمها لأفراد أسرتها على مائدة الغداء نظرا لمذاقها الشهي.
وتقدم الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل كفتة الأرز في البيت وبأسهل الخطوات.
مقادير كفتة الأرز
نصف كوب أرز مسلوق
نصف كيلو لحمة مفرومة
نعناع جاف
ثوم بودرة
بصل مبشور
زيت
بيضة
ملح
فلفل أسود
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