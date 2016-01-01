بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة الأرز

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كفتة الأرز

تعتبر كفتة الأرز من الأطباق الرئيسية التي تحرص الكثير من ربات المنزل على تقديمها لأفراد أسرتها على مائدة الغداء نظرا لمذاقها الشهي.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل كفتة الأرز في البيت وبأسهل الخطوات.

مقادير كفتة الأرز
نصف كوب أرز مسلوق
نصف كيلو لحمة مفرومة
نعناع جاف
ثوم بودرة
بصل مبشور
زيت
بيضة
ملح
فلفل أسود

دقيق للتغليف
بقسماط للتغليف
بيض للتغليف
بقدونس

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طريقة تحضير كفتة الأرز
-يتبل البصل بالملح والفلفل
-يخلط البصل المتبل مع اللحم المفروم، والأرز البايت
-تضاف البيضة والبقدونس ونقلب
-تشكل على شكل أصابع كفتة
-تغمر في الدقيق، ثم تغمر في البيض، ثم تغمر في البقسماط
-تقلى في الزيت حتى تمام الطهي

المصدر: elbalad

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