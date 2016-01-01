وداعا للأرق.. كيفية النوم بسرعة

يعاني الكثيرون من قلة النوم، فيما شارك العالم مات ووكر ست نصائح مثبتة علميًا حول كيفية النوم بسرعة وهي:
النصيحة الأولى هي الانتظام:
"اذهب إلى الفراش في نفس الوقت واستيقظ في نفس الوقت. الانتظام هو الملك ، وسوف يرسخ في الواقع نومك ويحسن كلًا من الكمية والنوعية ". يحدث هذا لأن الدماغ يعمل على مدار الساعة ، ويتوقع الانتظام ، وبالتالي يعمل بشكل أفضل في ظل ظروف الانتظام".
النصيحة التالية:
هي درجة الحرارة. حافظ على البرودة. اتضح أن عقلك وجسمك بحاجة إلى خفض درجة حرارتهما الأساسية بنحو درجة مئوية واحدة من أجل بدء النوم ثم البقاء نائمين ".
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