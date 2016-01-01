مش بالفرشاة والمعجون فقط.. 5 طرق للعناية بصحة الفم والأسنان



طرق للعناية بصحة الفم والأسنان طرق للعناية بصحة الفم والأسنان

جعلت الأزمة الصحية الحالية الكثير من الناس يؤجلون مواعيدهم الخاصة بأسنانهم. ولكن على عكس الأشياء الأخرى ، فإن صحة الأسنان شيء لا يُعطى أهمية كبيرة ، بل يتم تجاهله في بعض الأحيان هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة.



1. الحفاظ على نظام صحة الفم السليم:

بالفرشاة مرتين في اليوم أمر لا بد منه. عليك أن تحافظ على أسنانك نظيفة في جميع الأوقات ، وخاصة لسانك. هذا لأنه عندما يكون لديك مدخنة ، تتشكل طبقة بكتيرية على لسانك والتي يجب تنظيفها يوميًا باستخدام قطعة قطن وغليسيرين. ستشعر بالتأكيد بالانتعاش وسيكون تجويف الفم خاليًا من البكتيريا.



2. اشطفها وتغرغر بها 2-3 مرات في اليوم على الأقل:

قم بعمل غسول جيد للفم في المنزل. يمكنك عمل واحدة عن طريق إضافة أوراق الفلفل الأسود والزنجبيل والكركم والريحان إلى الماء وغليها. سيعطيك هذا أيضًا جرعة إضافية من فيتامين سي لتعزيز مناعتك أثناء تنظيف تجويف الفم.

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شطف 3-4 مرات في اليوم ودوامة لمدة 30 ثانية على الأقل للحصول على أقصى تأثير. يمكنك تدفئة واستخدام الغرغرة أيضًا لإعطاء تأثير مهدئ لحلقك. يمكنك أيضًا إضافة الصبار للحصول على فوائد إضافية.3. مياه الشرب:حافظ على رطوبتك قدر الإمكان. يجب أن يكون الماء هو خيارك الأول عندما يتعلق الأمر بترطيب نفسك وإزالة الجزيئات الزائدة من الأسنان. يحسن الماء أيضًا من جودة اللعاب ، ويمنع جفاف الفم بالتناوب ويحارب رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان. لذلك حل واحد لجميع مشاكل صحة الفم. يمكن للمرء أيضًا شرب عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة الخالية من السكر وماء الليمون والشاي المثلج ويفضل النعناع وما إلى ذلك ولكن تجنب المشروبات عالية السكر والغازات.4. تجنب أدوية السعال المحملة بالسكر وشراب البرد:أدوية السعال وصفات شائعة عند الإصابة بالسعال والأنفلونزا . لكن يمكن أن تسبب هذه العصائر المحملة بالسكر تسوس الأسنان والمزيد من الضرر لتجويف الفم لأنها تلتصق حول فمك وتتسبب في تدفق البكتيريا. إذا أمكن ، اختر الأصناف الخالية من السكر.5. النظام الغذائي:نحن ما نأكله ، خاصة عندما لا تكون الصحة في أفضل حالاتها ، من المهم جدًا تناول الطعام بشكل صحيح. الفيتامينات والمعادن في شكل نظام غذائي ومكملات. في الوقت نفسه ، يجب أن تكون غير لزجة وغير نشوية ، فمضغ الفواكه والخضروات المقرمشة مثل التفاح والتي تسمى أيضًا فرشاة الأسنان الطبيعية يمكن أن تحافظ على نظافة الأسنان وتساعد على إزالة الطبقة الزائدة من البلاك حول الأسنان مما يحافظ على صحتها.