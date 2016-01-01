جامعة القاهرة: مواصفات الورقة الامتحانية طبقا للمعايير العالمية

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جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة أنه من المقرر ان تستمر امتحانات طلاب الدراسات العليا ، حتى 22 سبتمبر الجاري، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع توفير المناخ الملائم لتأدية الامتحانات وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب .

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات سير عملية الامتحانات بالجامعة يوميًا للإطمئنان على عدم حدوث أي مشكلات من أي نوع.

وقال إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق للمعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب.

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبارات.

المصدر: elbalad

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