أعلنت جامعة القاهرة أنه من المقرر ان تستمر امتحانات طلاب الدراسات العليا ، حتى 22 سبتمبر الجاري، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع توفير المناخ الملائم لتأدية الامتحانات وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب .
وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات سير عملية الامتحانات بالجامعة يوميًا للإطمئنان على عدم حدوث أي مشكلات من أي نوع.
وقال إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق للمعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب.
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التعليقات على جامعة القاهرة: مواصفات الورقة الامتحانية طبقا للمعايير العالمية
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