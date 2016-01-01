لخريجي كلية دار العلوم .. الأقسام والأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا



كلية دار العلوم كلية دار العلوم

تستعد الجامعات المصرية بجميع كلياتها لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد، حيث تستقبل كلية دارالعلوم بجامعة القاهرة العديد من طلاب العام الدراسي الجديد المتقدمين إليها للدراسة بجميع أقسامها.



ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير أقسام الكلية والأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا:



أقسام الكلية :

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- علم النحو والصرف والعروض- علم اللغة والدراسات السامية- الدراسات الادبية- البلاغة والنقد الادبي والادب المقارن- الشريعة الاسلامية- الفلسفة الاسلامية- التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلاميةوتكون مدة الدراسة في مرحلة الليسانس 8 فصول دراسية ، يحصل بعدها الطالب على درجة الليسانس في اللغة العربية وادابها والعلوم الاسلامية ، وتحتوي الكلية على قاعة للإطلاع الرئيسية وقاعة للرسائل العلمية وقاعة الدوريات وقاعة الصوتيات ، إضافة إلى قاعة الكتب الدراسية .وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم للدراسات العليا بالكلية :-- أصل المؤهل الدراسي وأصل شهادة الميلاد- بيان بدرجات السنوات الاربع (لغير الحاصلين على الدبلوم الخاص)- شهادة دبلوم التخصص للحاصلين على دبلوم خاص من دار العلوم- أصل شهادة الخدمة العسكرية أو صورة طبق الاصل منها- عدد 4 صور شخصية حديثة + صورة البطاقة- رسوم تقديم 250 جنيها- لايقل تقدير المتقدم عن (جيد) في التقدير العام- أن يجتاز الطالب امتحانات القسم الذي يريد الالتحاق به بنسبة 70%