كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تعلن قبول جميع الطلاب المتقدمين للبرامج الخاصة

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صورة الخبر: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ،أنه تم الموافقة على قبول جميع الطلاب الذين قدموا بطلب إلتحاق على البرامج الخاصة للعام الجامعي 2020/2021 .

ويجب على جميع الطلاب المتقدمين للبرامج الخاصة التوجه إلى مكتب شئون الطلاب ، لتسليم ملفاتهم وسداد مبلغ 1800جنية ، سوف تخصم
من مصروفات الفصل الدراسي الأول .

واشارت الجامعة ، الى أن يتم حصول الطالب على خطاب موافقة تحويل من شئون الطلاب وإستكمال إجراءات التحويل مع مكتب التحويلات المركزي بجامعة القاهرة من خلال الرابط التالي : https://eservices.cu.edu.eg

كما تعطى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، مهله لجميع الطلاب الذين تم قبولهم حتى نهاية يوم الخميس الموافق 17/9/2020 ، للحضور للكلية وفي حالة عدم الحضور لأستكمال الأجراءات يعتبر الطالب منسحب من التقديم كليًا .

وسوف يتم إعادة الفتح على البرامج التالية بدءًا من يوم الأثنين الموافق 14/9/2020م وحتى الخميس الموافق 17/9/2020
1- الشبكات والأمن السيبراني Cybersecurity
2- علوم البيانات في نظم المعلومات Data science
3- الحوسبة والمعلوماتية الحيوية Bioinformatics

المصدر: elbalad

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