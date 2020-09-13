

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 14 سبتمبر 2020 حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 14 سبتمبر 2020

الحمل: 21/3 إلى 20/4



عليك أن تستمتع اليوم واحلم ببداية جديدة.. حدسك وإلهامك يعملان بقوة اليوم.



الميزان : 21/9 إلى 20/10

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طاقه القمر تؤثر على عقلك الباطن وتبدو مشتتا وغير مركز وبالرغم من ذلك إلهاماتك قويه وخيالك شاطح.الثور : 21/4 إلى 20/5لديك إلهامات وأفكار كثيرة، ابدأ عملا إبداعيا اليوم.. ربما تحضر مناسبة تدعم موقفك الاجتماعى ومستقبلك المهنى.العقرب: 21/10 إلى 20/11لديك القدرة لمعرفة ما يريد أن يسمعه الآخرون ولذلك فرصتك اليوم قويه للتأثير عملياً وعاطفياً.الجوزاء: 21/5 إلى 20/6العائلة والمنزل أهم ما فى ذهنك اليوم، وربما تهتم بطفل، وربما يدور حوار مع أحد الأقارب وتحل مشكله كانت معلقة.القوس: 21/11 إلى 20/12أنت فى حالة لا تسمح إلا ما تريد أن تسمعه وهذا لا يجعل المناقشات جيدة وعليك أن تتعلم الصبر والإنسانية فى التعامل.السرطان: 21/6 إلى 20/7قد يكون يوما رائعا طالما محتفظا بهدوئك ومتحكما فى ردود فعلك، لابد أن تهتم بما يقوله الآخرون.الجدى: 21/12 إلى 20/1لديك فكر فلسفى اليوم وتبدو فى حالة مزاجية تحليلية ظريفة وحياتك العاطفية دافئة، من الحكمة تأخير أى اتفاقات مالية.الأسد: 21/7 إلى 20/8ربما عليك أن تؤدى بعض النشاط الجسدى الرياضى حتى تخلق جسمك وروحك من التوتر وعليك أن تثق فى حدسك ومشاعرك.الدلو: 21/1 إلى 20/2أصحاب الدلو يكرهون أن يقودهم أحد أو يأمرهم أحد استمع لحدسك ولا تدس على أقدام الآخرين.العذراء: 21/8 إلى 20/9ربما تفقد الكلمات ولا تستطيع أن تعبر عن نفسك.. وهذا ليس من صفات برج العذراء ولكن تستطيع أن تكتب ما تشعر به.الحوت: 21/2 إلى 20/3أجواء فلكية تدعم خيالك وكذلك أسلوبك المتحفظ والعملى، كل هذا سوف يساعد على أخذ قرارات خاصة بحياتك العاطفية.