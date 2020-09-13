حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 14 سبتمبر 2020
الحمل: 21/3 إلى 20/4
عليك أن تستمتع اليوم واحلم ببداية جديدة.. حدسك وإلهامك يعملان بقوة اليوم.
الميزان : 21/9 إلى 20/10
طاقه القمر تؤثر على عقلك الباطن وتبدو مشتتا وغير مركز وبالرغم من ذلك إلهاماتك قويه وخيالك شاطح.
الثور : 21/4 إلى 20/5
لديك إلهامات وأفكار كثيرة، ابدأ عملا إبداعيا اليوم.. ربما تحضر مناسبة تدعم موقفك الاجتماعى ومستقبلك المهنى.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
لديك القدرة لمعرفة ما يريد أن يسمعه الآخرون ولذلك فرصتك اليوم قويه للتأثير عملياً وعاطفياً.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
العائلة والمنزل أهم ما فى ذهنك اليوم، وربما تهتم بطفل، وربما يدور حوار مع أحد الأقارب وتحل مشكله كانت معلقة.
القوس: 21/11 إلى 20/12
أنت فى حالة لا تسمح إلا ما تريد أن تسمعه وهذا لا يجعل المناقشات جيدة وعليك أن تتعلم الصبر والإنسانية فى التعامل.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
قد يكون يوما رائعا طالما محتفظا بهدوئك ومتحكما فى ردود فعلك، لابد أن تهتم بما يقوله الآخرون.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
لديك فكر فلسفى اليوم وتبدو فى حالة مزاجية تحليلية ظريفة وحياتك العاطفية دافئة، من الحكمة تأخير أى اتفاقات مالية.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
ربما عليك أن تؤدى بعض النشاط الجسدى الرياضى حتى تخلق جسمك وروحك من التوتر وعليك أن تثق فى حدسك ومشاعرك.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
أصحاب الدلو يكرهون أن يقودهم أحد أو يأمرهم أحد استمع لحدسك ولا تدس على أقدام الآخرين.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
ربما تفقد الكلمات ولا تستطيع أن تعبر عن نفسك.. وهذا ليس من صفات برج العذراء ولكن تستطيع أن تكتب ما تشعر به.
الحوت: 21/2 إلى 20/3
أجواء فلكية تدعم خيالك وكذلك أسلوبك المتحفظ والعملى، كل هذا سوف يساعد على أخذ قرارات خاصة بحياتك العاطفية.
التعليقات على حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 14 سبتمبر 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق