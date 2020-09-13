الاعتداء الجنسي على الأطفال: الجناة من الأقارب والجيران والأصدقاء



بعد مطالبات إلغاء اشتراكات نتفليكس بعد مطالبات إلغاء اشتراكات نتفليكس

في الساعات القليلة الماضية، دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج « CancelNetflix# »، للمطالبة بإلغاء الاشتراكات مع منصة نتفليكس، والتي طرحت مؤخرًا فيلمًا فرنسيًا يحمل اسم «Cuties».



وتضمن الفيلم مشاهدًا، صُور خلالها الأطفال بأساليب جنسية غير لائقة، ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض النقاد أنه «تجاوز الخطوط الحمراء في تصوير الأطفال بطريق جنسية».



واتسعت رقعة الغضب تجاه نتفليكس بجمع التوقيعات على عريضة بموقع Change.org، لدعوة المشتركين بالمنصة إلى إلغاء اشتراكاتهم، وضمت حتى الآن قبول 600 ألف شخص.

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فيما اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما تعرضه منصة نتفليكس يشجع بشكل أكبر على انتشار «البيدوفيليا»، أو الاعتداء الجنسي على الأطفال.في التقرير التالي، يستعرض «المصري لايت» 22 معلومة عن «البيدوفيليا»، حسب المنشور بمواقع health.harvard، وbritannica، وDW.22. يُعرف باسم الاعتداء الجنسي على الأطفال، ويسمى أيضًا بـ «اضطراب الاستغلال الجنسي للأطفال» أو «اضطراب الميل الجنسي للأطفال».21. هو توجه جنسي ومن غير المرجح أن يتغير.20. هو اضطراب نفسي جنسي يؤثر بشكل عام على البالغين.19. الاعتداء الجنسي على الأطفال يصنف في الطب الجنسي كاضطراب عقلي، وبالتالي كمرض.18. يدفع هذا الاضطراب إلى الاهتمام الجنسي بالأطفال قبل بلوغهم.17. يقدر الخبراء أنه يتم الإبلاغ عن حالة واحدة فقط من كل 20 حالة اعتداء جنسي على الأطفال.16. لا يتفق الباحثون أيضًا على نسبة المتحرشين بالأطفال جنسيًا.15. ما يقرب من نصف ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.14. أغلب الأشخاص الذين يعانون من ميول جنسية تجاه الأطفال هم من الذكور.13. أفادت الدراسات التي أجريت على المتحرشين بالأطفال، أن 1% إلى 6% فقط من الجناة من الإناث.12. حوالي 50% إلى 70% من الأشخاص الذين يعانون من ميول مشتهي الأطفال يتم تشخيصهم أيضًا بمرض آخر، مثل الاستثارة أو التلصص أو السادية.11. ما يقرب من 9% إلى 40% من مشتهي الأطفال هم من المثليين في توجههم تجاه الأطفال.10. خلصت العديد من التقارير، إلى أن معظم الأشخاص الذين لديهم ميول تجاه الأطفال يميلون إلى مشاهدة الصغار عراة، أو يمارسون العادة السرية أمامهم، أو يلمسون أعضاءهم التناسلية.9. يقع الاعتداء الجنسي على الأطفال من خلال اختراق الفم أو الشرج، أما المهبل فهو أقل شيوعًا.8. وفي نسبة تتراوح بين 60% إلى 70% من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، يكون الجاني قريبًا أو جارًا أو صديقًا للعائلة، أو مدرسًا أو مدربًا، أو أي شخص آخر على اتصال منتظم بالطفل.7. الأسباب الكامنة وراء اضطراب الاستغلال الجنسي للأطفال غير واضحة، لكن بعض الدراسات الحديثة أشارت إلى أن بعض التغييرات في بنية ووظيفة الدماغ هي نتيجة مشكلات في النمو العصبي التي تحدث داخل الرحم، أو خلال مرحلة الطفولة المبكرة.6. لا يوجد علاج لهذا الاضطراب، لذلك فإن التركيز ينصب على حماية الأطفال.5. من المتوقع أن يشارك المرضى، الذين تم تشخيصهم بالاضطراب، في برامج العلاج.4. تعمل برامج العلاج على تعزيز قدرة الفرد المصاب على التحكم في دوافعه تجاه الأطفال بدلاً من التخلص من الحوافز تمامًا.3. في بعض الحالات، يمكن أن تكون الأدوية، مثل سيبروتيرون التي تثبط نشاط التستوستيرون لدى الرجال، فعالة في الحد من السلوك العدواني تجاه الأطفال.2. تقوم خمسة مواقع للأبحاث في ألمانيا بدراسة مشتركة من أجل الكشف عن أسباب الاعتداء الجنسي على الأطفال.1. أثبتت الاختبارات أن مرضى البيدوفيليا يعانون من بعض التشوهات العصبية، ونسبة الذكاء عندهم أقل بحوالي 8% عن المتوسط، وقال الطبيب النفسي جورخي بونسيتي: «كلما كان غباء الجاني أكثر، يكون الطفل أصغر سنًا».