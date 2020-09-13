

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادى.. دللى بشرتك فى الأيام الحارة وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادى.. دللى بشرتك فى الأيام الحارة

التعرض اليومى لأشعة الشمس وللأتربة فضلاً عن الطقس الحار يتسبب فى الإضرار بالبشرة وتغيير لونها مما يجعلنا فى حاجة ماسة إلى وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها والعناية بها من آثار الشمس، ويعرف الزبادى بتأثيره المثالى فى تفتيح البشرة وترطيبها وعلاج آثار الشمس على البشرة، لذا نقدم لكِ من موقع "بولد سكاى" الهندى عدة وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادى.





5 وصفات لتفتيح البشرة بالزبادى: الوصفة الأولى

يمكنك استخدام العسل مع الزبادى وعصير الليمون بكميات متساوية لتفتيح البشرة وتهدئة حروق الشمس وإنعاش بشرتك ومنحها الإشراق.



اخلطى المكونات جيدًا واتركيهم 5 دقائق قبل أن تطبقى الخليط على وجهك وتتركيه على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر.





الوصفة الثانية: الزبادى والحمص المطحون والكركم

هذه الوصفة لا تستخدم فقط لتفتيح البشرة وإنما يمكن استخدامها لعلاج الكثير من مشاكل البشرة خاصة إذا تم استخدامها بانتظام فهى تجعل بشرتك مشرقة وناعمة.

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ولتحضير الوصفة اخلطى ملعقة كبيرة من الزبادى مع ملعقة صغيرة من الكركم الخام المطحون وملعقة صغيرة من الحمص المطحون (دقيق الحمص)، اخلطيهم جيدًا ثم طبقى الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة أو حين تصبح جافة قليلاً على بشرتك ثم اغسلى بشرتك بالماء الفاتر.الوصفة الثالثة: تفتيح البشرة بالزبادى وقشر البرتقاليشتهر البرتقال بخصائص التفتيح بفضل فيتامين سى وعند إضافته للزبادى نحصل على أفضل نتيجة ممكنة لتفتيح البشرة، ولاستخدامه اخلطى ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون أو عصير البرتقال الطازج مع ملعقتين من الزبادى وطبقى الخليط على وجهك 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.الوصفة الرابعة: الزبادى وجل الصبار لتفتيح وترطيب البشرةيستخدم جل الصبار فى الوصفات الطبيعية لتأثيره المهدئ والمنعش للبشرة، أما حين نخلطه بالزبادى فإنه يمنح البشرة نظرة مشرقة ويساعد فى إزالة البقع الداكنة وتهدئة حروق الشمس.ويمكن عمل وصفة الزبادى وجل الصبار بكميات متساوية من الاثنين وخلطهما جيدًا قبل تطبيقهما على البشرة وتركها 20 دقيقة ثم اغسليها بالماء الفاتر.الوصفة الخامسة: وصفة الزبادى وزيت الزيتونإذا كانت بشرتك بحاجة للترطيب والتغذية مع التفتيح يمكنك خلط الزبادى مع زيت الزيتون بكميات متساوية وتطبيق الخليط على وجهك وتركه 15 دقيقة قبل غسله.