فتحت السلطات المكسيكية تحقيقا يتعلق بمقتل 137 من أسود البحر، والتي عثر عليها ميتة على أحد الشواطئ في البلاد، دون أن تتوصل الشرطة لأي خيط يكشف سبب نفوقها.
وعثر على جثث الحيوانات على امتداد 130 كيلومترا من الساحل، في منطقة كوموندو بولاية باها كاليفورنيا سور.
وقال مكتب حماية البيئة في المكسيك، إن الكشف على الحيوانات الميتة لم يظهر وجود أي إصابات ناجمة عن وقوعها في شباك أو حبال صيد مثلا.
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التعليقات على غموض يلف مقتل 137 أسد بحر.. والسلطات المكسيكية تحقق
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