غموض يلف مقتل 137 أسد بحر.. والسلطات المكسيكية تحقق

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غموض يلف مقتل 137 أسد بحر.. والسلطات المكسيكية تحقق

فتحت السلطات المكسيكية تحقيقا يتعلق بمقتل 137 من أسود البحر، والتي عثر عليها ميتة على أحد الشواطئ في البلاد، دون أن تتوصل الشرطة لأي خيط يكشف سبب نفوقها.

وعثر على جثث الحيوانات على امتداد 130 كيلومترا من الساحل، في منطقة كوموندو بولاية باها كاليفورنيا سور.

وقال مكتب حماية البيئة في المكسيك، إن الكشف على الحيوانات الميتة لم يظهر وجود أي إصابات ناجمة عن وقوعها في شباك أو حبال صيد مثلا.

كذلك لم تكن هناك علامات تدل على تعرض أسود البحر النافقة للتصادم مع قوارب، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأشار مكتب حماية البيئة في بيان، إلى أنه تم جمع عينات من أنسجة بعض الجثث الخاصة بأسود البحر النافقة، وذلك من أجل تحليلها أملا في معرفة سبب وفاتها الغامضة.

وتعد أسود البحر من الأنواع المحمية في المكسيك، إلا أنها لا يتم تصنيفها على أنها مهددة بالانقراض.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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