تبدأ اليوم الإثنين في سويسرا، محاكمة القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة bein sports في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.
ويحاكم الخليفي في هذه القضية المعقدة، والتي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة ويواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
وتتهم النيابة العامة السويسرية ناصر الخليفي مالك قنوات بى إن سبورت القطرية بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا ،مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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التعليقات على السجن يلاحقه .. تفاصيل اتهامات ناصر الخليفي مالك قنوات bein sports أمام القضاء السويسري
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