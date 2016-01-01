هل اقترب العلماء من إنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا؟..عالم فيروسات يجيب..فيديو

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال يحي مكى، عالم الفيروسات، إن التنافس فى بين الشركات الالمانية والامريكية والروسية والصينية والهندية فى انتاج لقاح لفيروس كورونا جيد جدا ويعمل على انتاج اللقاح فى أقرب وقت.

وأضاف عالم الفيروسات فى لقاء خاص على فضائية " فرانس 24"، ان اللقاح سيقلل من عدد مصابي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الشركة البريطانية استرازينكا اعلنت اصابة حالة واحدة فقط بين المتطوعين لتجارب اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وتابع العالم لديه خبرة تصل إلى أكثر من 60 سنة فى علم اللقاحات، مؤكدًا ان اللقاح الجديد ضد كورونا سيعمل على حماية الشخص لمدة كبيرة وفقًا للخبرة.

وأوضح ان التجارب هى التى ستؤكد اذا كان لقاح فيروس كورونا سيحمى لمدة سنة او سنتين أو أكثر، مثلما تفعل بعض اللقاحات من بعض الفيروسات.

المصدر: elbalad

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