

أسعار العملات عالميا اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 أسعار العملات عالميا اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الـ 9 من سبتمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار



استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8435 أمام الدولار، وذلك بحلول الساعة 7:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 106.0400 بحلول الساعة 8:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

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ولامس الجنيه الإسترليني 0.7796 أمام الدولار بحلول الساعة 8:07 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9083 بحلول الساعة 7:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3725 بحلول الساعة 8:09 بتوقيت شرق أوروبا، بلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4928 بحلول الساعة 8:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.وبلغ سعر الدولار الكندي 1.3157 بحلول الساعة 7:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 9.0073 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.8289 بحلول الساعة 8:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصريواصلت أسعار العملات استقرارها، في تعاملات صباح اليوم الإثنين، وسجل الدولار الأمريكي 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو 18.60 جنيه للشراء 18.72 جنيه للبيع.وسجل الجنيه الإسترليني 20.10 جنيه للشراء 20.22 جنيه للبيع، وبلغ الفرنك السويسري 17.27 جنيه للشراء 17.39 جنيه للبيع.وسجل 100 ين ياباني 14.79 جنيه للشراء 14.89 جنيه للبيع.وعلى مستوى العملات العربية بلغ الريـال السعودي 4.18 جنيه للشراء 4.21 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي 51.35 جنيه للشراء 51.69 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.