

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 852 جنيها للجرام ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 852 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاع طفيف بقيمة جنيهين، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب أمس الأحد، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 852 جنيها للجرام.



أسعار الذهب:

عيار 18: 730 جنيها.



عيار 21: 852 جنيها.



عيار 24: 973 جنيه.



الجنيه الذهب: 6861 جنيها.



السعر العالمي: 1945 دولار.



وهناك 3 قواعد تتحكم في أسعار الذهب، وهي على الترتيب سعر أوقية الذهب عالمياً والتي إذا شهدت اي هبوط فستتراجع الأسعار هنا في مصر، وسعر صرف الدولار وإذا انهار سعر الدولار تراجعت أسعار الذهب وأخيرا عوامل العرض والطلب ولكنها غير مؤثرة بصورة كبيرة، بحسب الدكتور وديع أنطون



وأضاف انطون، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا يمكن أن نستيقظ بين يوم وليلة على خبر انهيار الذهب في مصر، وهنا الإجابة على سؤال متي تتراجع أسعار الذهب سنجد أنها مرتبطة بالعوامل السابقة، فإذا اجتمعت أو على الأقل تحققت أولي أسباب الانخفاض وهي تراجع حاد في الأسعار العالمية، سيحقق الذهب تراجعاً كبيرة قد في مصر.



وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب عالمياً سجل ارتفاعا بلغت نسبته 27.2% خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2020 ليربح حائزو المعدن النفيس قرابة 413 دولار فى كل أوقية لديهم، وهي قيمة مرتفعة جدا لم يتم يحققها منذ قرابة عقد من الزمان.



وتابع، الأسعار ارتفعت في مصر من 680 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة إلي 852 جنيها للجرام الآن، ليكسب حائزو الذهب في مصر 170 جنيها فى الجرام الواحد، بنسبة ارتفاع 26.4% منذ بداية العام الجارى.

