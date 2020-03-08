

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم ١٤ سبتمبر أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم ١٤ سبتمبر

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من الثبات، خلال تعاملات اليوم الاثنين ١٤ سبتمبر 2020.



وتراوحت أسعار الطماطم، من 1.50 إلى 2.25 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.50 إلى 3.25 جنيه، والبصل من 2.50 إلى 3.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3.5 إلى 6 جنيهات، والفاصوليا ما بين 14 إلى 20 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ5.5 جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.



وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 1.5 و3.5 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3 إلى 5.5 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 3 إلى 6 جنيهات.