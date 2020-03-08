أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 14 سبتمبر

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أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 14 سبتمبر

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية، اليوم الاثنين ١٤ سبتمبر 2020.

وسجلت محافظة الإسكندرية، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 100 إلى 180 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 180جنيهًا لتصبح محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.

وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 80 إلى 170 جنيها، لتسجل محافظة بورسعيد الأعلى سعرًا، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 90 إلى 180 جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية هي الأعلى سعرًا.

المصدر: اخبار اليوم

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