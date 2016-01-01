خاص.. الأهلي يتفق مع بدر بانون قائد الرجاء المغربي على ضمه

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صورة الخبر: بدر بانون
بدر بانون

اتفق النادي الأهلي على ضم بدر بانون، قائد فريق الرجاء المغربي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكما علم "صدى البلد" من مصادر مقربة من اللاعب، أن النادي الأهلي تواصل مع بانون، واتفقا على كافة التفاصيل الشخصية الخاصة بالصفقة، فقائد الرجاء وافق بالفعل على الانضمام للمارد الأحمر.

وأشار المصدر بأن النادي الأهلي يتفاوض في الوقت الحالي مع إدارة الرجاء على المقابل المادي الخاص بانتقال بانون إلى النادي الأهلي، وأن المفاوضات في مرحلة متقدمة منها، وقد يتم حسم الصفقة في الأيام المقبلة.

يذكر أن النادي الأهلي ارتبط اسمه أيضًا بالتعاقد مع بين مالانجو مهاجم الرجاء المغربي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: elbalad

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