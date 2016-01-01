مواطن يكشف كذب قناة الشرق الإخوانية وفبركة لقطات له للتحريض ضد مصر.. فيديو



مواطن يكشف كذب قناة الشرق الإخوانية مواطن يكشف كذب قناة الشرق الإخوانية

كذب المواطن محمد على أمين "من ذوى الاحتياجات الخاصة"، والمقيم بقرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة، ما تمت إذاعته بعد تحريفه على قناة الشرق الإخوانية التى تناولت مشكلته وقامت بإقحامها فى واقعة التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن المكان الذى تحدث عنه لا يقع تحت عمليات التصالح ولم يتم هدمه وهو عبارة عن كشك صغير موجود بحرم إحدى الترع وأن مناشدته كانت من أجل تركه بهذا الكشك يقوم بإصلاح الدرجات به.



