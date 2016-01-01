مستشار رئيس الوزراء يؤكد نقل أكثر من 60 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن أكثر من 60 ألف موظف سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه خلال الـ 3 سنوات سيكون هناك ربط بين العاصمة الإدارية والقاهرة وبالتالي سيكون هناك سهولة في الانتقال من القاهرة للعاصمة الإدارية.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، خلال برنامج أخر النهار، المذاع على قناة آخر النهار، أن الانتقال سيتم من النصف الأول من العام المقبل، لافتا إلى أن كل الوزارات سيتم نقلهم بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة .
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