قال محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس السيسي وجه بتحقيق التنمية الزراعية في شمال سيناء بصرف النظر عن اى تكلفة مالية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مياه في سيناء مصدرها محطة المعالجة في بحر البقر، وسيتم من الغد تحضير البنية الأساسية لزراعة 490 ألف فدان من المحطة.
وأكد أن الأراضي الزراعية في منطقة وسط سيناء تتسم بالخصوبة والجودة
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التعليقات على محافظ شمال سيناء: 50 جنيها للمتر سعر التصالح في أي منزل مساحته أقل من 100 متر
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