

طريقة عمل سينابون لـ رانيا الجزار طريقة عمل سينابون لـ رانيا الجزار

يعد السينابون من أشهى الحلويات التى يعشقها الأطفال والكبار وبدلا من تحمل تكاليف اضافية عند شرائها من المحلات، يمكنك اعدادها فى المنزل بخطوات بسيطة.



نقدم لكم طريقة عمل سينابون بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير سينابون

العجينة : نصف كوب زبده طريه

بيضة

بياض بيضة

كيس فانليا

نصف كوب سكر عادي

ملعقى ملح صغيرة

4 أكواب دقيق

ملعقة صغيرة محسن خبز

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب لبن

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب سكر بني

4 ملاعق كبيرة قرفة

كوب زبدة طرية مخفوقة

صوص الشيكولاتة :

كيلو شيكولاتة مقطعة صغير او مبشورة

كيلو كريمة لباني

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

100 جرام عين جمل

صوص كراميل

طريقة تحضير سينابون

إخلطى الدقيق الفانيليا والسكر والملح مع الزبدة واللبن فى العجان الكهربي



ضيفى محسن الخبز والخميرة والبيض وقلبى

قد يعجبك أيضا...

اتركى العجينة لتتخمر لمدة ½ ساعةافردى العجينة بالنشابة ورشيها بالدقيقضعى الزبدة اللينة على العجينةاخلطى السكر البنى والقرفة ورشيها على الزبدة على العجينةلفى العجينة رول وقطعيها إلى شرائح بالطول بعرض 3 أصابعرصى السينابون على ورق زبدة وأدخليه الفرن على درجة حرارة 190 حتى النضج* سيحى الشكولاتة مع الكريمة اللبانى على نار هادئة وأضيفى ملعقة الزبدة وملعقة العسل الجلوكوز* ضعى على الوجة صوص الشكولاتة وصوص الكراميل وزينى الوجة بقطع عين الجمل