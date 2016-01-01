طريقة عمل سينابون لـ رانيا الجزار

يعد السينابون من أشهى الحلويات التى يعشقها الأطفال والكبار وبدلا من تحمل تكاليف اضافية عند شرائها من المحلات، يمكنك اعدادها فى المنزل بخطوات بسيطة.
نقدم لكم طريقة عمل سينابون بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير سينابون
العجينة : نصف كوب زبده طريه
بيضة
بياض بيضة
كيس فانليا
نصف كوب سكر عادي
ملعقى ملح صغيرة
4 أكواب دقيق
ملعقة صغيرة محسن خبز
ملعقة كبيرة خميرة فورية
كوب لبن
نصف ملعقة صغيرة ملح
كوب سكر بني
4 ملاعق كبيرة قرفة
كوب زبدة طرية مخفوقة
صوص الشيكولاتة :
كيلو شيكولاتة مقطعة صغير او مبشورة
كيلو كريمة لباني
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة عسل جلوكوز
100 جرام عين جمل
صوص كراميل
طريقة تحضير سينابون
إخلطى الدقيق الفانيليا والسكر والملح مع الزبدة واللبن فى العجان الكهربي
ضيفى محسن الخبز والخميرة والبيض وقلبى
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