ماذا يحدث لجسمك عند رفع ساقيك 20 دقيقة يوميا ؟

النوم على الاض و رفع الساقين للاعلي من العادات التى تحسن الكثير من المشكلات الصحية التى يعانى منها الانسان وتجعله اكثر حيوية ونشاط.
وعرض موقع "brightside" اهم الفوائد التى يحصل عليها جسمك عند النوم بهذه الطريقة يوميا.
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يختفي الشعور بالثقل في ساقيك.
لا مزيد من التعب عند ارتداء الكعب العال
سوف تتحسن عملية الهضم لديك.
لن يتم إجهاد جهازك العصبي.
ستتحسن نوعية نومك.
ولكن لكى تتمكن من عمل هذا التمرين والاستفادة بفوائده يجب اتباع هذه الخطوات :
من المهم ألا تمنع ملابسك الدورة الدموية أو تتداخل معها. اختر ارتداء الملابس الفضفاضة الأكثر راحة بدون أحزمة الخصر. من الواضح أن الاستلقاء بلا حراك على الأرض لمدة 20 دقيقة لا يبدو وكأنه تمرين منتظم. إنها أشبه باليوغا أو تقنية الاسترخاء. ومع ذلك ، فإن هذا التسلية له فوائد كثيرة لجهاز الدورة الدموية.
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