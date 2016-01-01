

احترس.. عادات نرتكبها يوميا تدمر الذاكرة والمخ احترس.. عادات نرتكبها يوميا تدمر الذاكرة والمخ

نرتكب فى حياتنا اليومية اخطاء كثيرة تتسبب فى تدمر خلايا المخ بمرور الوقت وتجعل ذكائنا أقل وذاكرتنا أضعف وهو ما يؤثر على مختلف جوانب حياتنا بالسلب.



وعرض موقع " brightside " أهم السلوكيات الخاطئة التى نرتكبها يوميا تضر المخ والجهاز العصبي، ومن أبرزها:



- عدم التواصل

أظهرت دراسة أجريت في جامعة ميشيغان أن 10 دقائق فقط من الاتصال يوميًا تزيد من القدرة العقلية، ليس من الضروري على الإطلاق الخروج والتحدث إلى أول شخص تراه، فالتحدث مع صديق أو قريب على الهاتف يحفز الدماغ أيضًا.

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- كثرة السكروفقًا للبحث ، تؤثر كمية كبيرة من السكر سلبًا على عامل التغذية العصبية للدماغ ، أو BDNF ، المسؤول عن إنتاج الخلايا العصبية، على وجه الخصوص ، يعتبر BDNF مهمًا جدًا لتكوين الذاكرة والتعلم على المدى الطويل.- قلة تمارين الدماغوفقًا للعلماء، تصل ذروة إنتاجية الدماغ إلى 16-25 عامًا ، وبعد ذلك تنخفض ببطء. ومع ذلك ، فقد أظهر بحث مكثف أن تمارين الدماغ المنتظمة (القراءة ، وحل الألغاز) يمكن أن تحسن من أدائها بشكل كبير ، حتى في الأشخاص الذين تظهر عليهم العلامات الأولى لخرف الشيخوخة.- تخطي وجبة الإفطارتشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يؤدون أداءً أفضل في المدرسة ، وخاصة في العلوم. يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم ، مما يؤثر بدوره سلبًا على وظائف المخ.- الوجبات السريعةالكثير من الوجبات السريعة في النظام الغذائي وثابت إفراط تؤثر سلبا على الاتصالات بين خلايا المخ، ونتيجة لذلك، فإن التدريب وتشكيل المدى القصير والذاكرة على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الكثير من الوجبات السريعة قد يسبب الاكتئاب .- آيس كريمأي طعام بارد ، بما في ذلك الآيس كريم ، يمكن أن يسبب صداعًا مفاجئًا، ويعتقد أن الطعام البارد يضيق الأوعية الدموية، ويحاول الجسم منع انخفاض حرارة الجسم ، ويرسل الدم الدافئ إلى الدماغ ، والذي بدوره يوسع الأوعية الدموية. هذا الاختلاف ، وفقًا للعلماء ، هو الذي يسبب الصداع.- الهواتف المحمولةكشفت دراسة أجريت على الفئران عن وجود صلة بين سرطان الدماغ واستخدام الهواتف المحمولة. ومع ذلك ، يجب ألا تتخلص من هاتفك الذكي. بدلًا من ذلك ، ينصحك الأطباء باستخدام مكبر صوت أو سماعة رأس للتحدث وعدم وضع الهاتف بالقرب من وسادتك أثناء النوم.- تغطية رأسك أثناء النومعندما نغطِ رأسنا ببطانية ، فإننا نحد من كمية الأكسجين التي تدخل أجسامنا لأنه ، في هذه الحالة ، علينا أن نتنفس هواء "معاد تدويره" بالفعل ، وهو مشبع بثاني أكسيد الكربون . هذا يخلق نقصًا في الأكسجين لدماغنا.- الجفافكما تعلم ، فإن الدماغ البشري يتكون من 70-80٪ ماء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الماء مسؤول عن توصيل المواد الضرورية إلى الدماغ. يعمل الدماغ بشكل أكثر فاعلية عندما لا ينقصه H 2 O.- الكحولوفقًا للباحثين ، فإن استهلاك الكحول يدمر الروابط بين خلايا الدماغ. ومع ذلك ، هناك أخبار سارة: بالنسبة لأولئك الذين يتوقفون عن شرب الكحول ، يعود الدماغ في النهاية إلى طبيعته.- التدخينكما أظهر أحد الابحاث أن التدخين يؤدي ليس فقط إلى السرطان ولكن أيضا إلى انخفاض في سمك قشرة الدماغ، ويمكن أن يؤثر هذا الضرر بشكل كبير على القدرات العقلية لأن هذا الجزء من الدماغ هو المسؤول ، من بين أمور أخرى ، عن التفكير.- عدم ممارسة الرياضةيحتاج الدماغ إلى تدريب منتظم. في إحدى الدراسات ، وجد أن التمارين البدنية لها تأثير مفيد على تخليق BDNF ، وبالتالي على الذاكرة طويلة المدى.- اتباع نظام غذائي صارماتضح أنه خلال اتباع نظام غذائي صارم ، لايفقد الجسم فقط الوزن، فالبحوث أظهرت أن تقييد حاد في التغذية يتسبب في ضرر بالدماغ، وهذا سبب آخر لتكون أكثر منطقية في التعامل مع نظامك الغذائي، لا ترهق نفسك بالوجبات الغذائية "الجائعة" - فقط تناول الطعام بشكل صحيح.