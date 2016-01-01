كشفت دراسة حديثة أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ النوبة القلبية مقارنة بالنساء.
وأشارت الدراسة إلى زيادة خطر الإصابة بـ نوبة قلبية عندما يزيد عمر الرجل عن 45 عامًا؛ بالنسبة للنساء ، يرتفع خطر الإصابة بهذه الحالة عند بلوغهن 55 عامًا.
وحسب موقع "express"، أكبر عوامل الخطر للوقوع ضحية لهذا الحادث المميت هو التدخين والسمنة.
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التعليقات على الرجال الأكثر عرضة.. دراسة تكشف عن عمر إصابة الشخص بـ نوبة قلبية
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