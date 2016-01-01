الرجال الأكثر عرضة.. دراسة تكشف عن عمر إصابة الشخص بـ نوبة قلبية



نوبة قلبية نوبة قلبية

كشفت دراسة حديثة أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ النوبة القلبية مقارنة بالنساء.



وأشارت الدراسة إلى زيادة خطر الإصابة بـ نوبة قلبية عندما يزيد عمر الرجل عن 45 عامًا؛ بالنسبة للنساء ، يرتفع خطر الإصابة بهذه الحالة عند بلوغهن 55 عامًا.



وحسب موقع "express"، أكبر عوامل الخطر للوقوع ضحية لهذا الحادث المميت هو التدخين والسمنة.

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وقال الباحثون أن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بـ نوبة قلبية، بغض النظر عن عمرك، هي اتباع أسلوب حياة صحي.كما تعتبر التمارين الرياضية أسلوبًا رائعًا لإدارة الإجهاد حيث تساعد على إطلاق الإندورفين، وهو ما يعرف بالمواد الكيميائية التي تساعد على الشعور بالسعادة.