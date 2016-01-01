الرجال الأكثر عرضة.. دراسة تكشف عن عمر إصابة الشخص بـ نوبة قلبية

آخر الأخبارالصحة والجمال › الرجال الأكثر عرضة.. دراسة تكشف عن عمر إصابة الشخص بـ نوبة قلبية

صورة الخبر: نوبة قلبية
نوبة قلبية

كشفت دراسة حديثة أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ النوبة القلبية مقارنة بالنساء.

وأشارت الدراسة إلى زيادة خطر الإصابة بـ نوبة قلبية عندما يزيد عمر الرجل عن 45 عامًا؛ بالنسبة للنساء ، يرتفع خطر الإصابة بهذه الحالة عند بلوغهن 55 عامًا.

وحسب موقع "express"، أكبر عوامل الخطر للوقوع ضحية لهذا الحادث المميت هو التدخين والسمنة.

وقال الباحثون أن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بـ نوبة قلبية، بغض النظر عن عمرك، هي اتباع أسلوب حياة صحي.

كما تعتبر التمارين الرياضية أسلوبًا رائعًا لإدارة الإجهاد حيث تساعد على إطلاق الإندورفين، وهو ما يعرف بالمواد الكيميائية التي تساعد على الشعور بالسعادة.

المصدر: موقع "express"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الرجال الأكثر عرضة.. دراسة تكشف عن عمر إصابة الشخص بـ نوبة قلبية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88149

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager