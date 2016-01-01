قبل الخريف.. أشياء تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالربو



الربو الربو

الربو هو أحد الأمراض المشابهة لأعراض فيروس كورونا والتي تنتشر بشكل كبير في فصل الخريف والشتاء ، وقدم الدكتور مجدي عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة بعض الأسباب التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالربو وهي:



• بعض الناس ، يزداد ربوهم سوءًا بسبب العواطف أو التوتر الشديد.

• العواطف لا تسبب الربو ، ولكن إذا كان الشخص يعاني من الربو ، الضغوط النفسية يمكنها أن تعجل أو تفاقم الربو

• الإجهاد يمكن أن يضعف جهاز المناعة ، وزيادة التعرض لنوبات الربو والالتهابات ، وتفاقم أعراض الربو.



• التوتر يسبب زيادة كيمياء الغضب وهذه تزيد من الحساسية سواء كانت جلدية أو أنفيه أو صدرية أو حساسية العين أو حساسية عصبية

• كما أن التوتر أو تدني الثقة بالنفس ، قد يؤثر سلبا على الالتزام بالعلاج

• لم نعد نعترف بأن هناك سبب واحد للربو بل أسباب متعددة و المهارة فى تحديد الأسباب المسببة للربو و عدم السيطرة على الربو يجعلنا نبحث عن أسباب غامضة

• تكرار الأزمات يسبب غياب الطفل عن المدرسة وأحيانا الإمتحانات و هذا يصيبه بالتوتر الذى يؤثر سلبا على التحصيل الدراسى و الربو

• كثيرا ما يسبب الكبت العاطفى التوتر

