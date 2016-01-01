تعرف على الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة



كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

يتقدم الكثير من طلاب الدراسات العليا للالتحاق بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، لاستكمال دراستهم والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه ويوضح "صدى البلد" في هذا التقرير الأوراق المطلوبة وشروط التقدم للدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي:-



- شهادة البكالوريوس في العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو ما يعادلها، موضحًا بها التقدير العام.



- أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام (مقبول) بالنسبة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالدبلوم التخصصي.

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- أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام ( جيد) على الأقل بالنسبة للطلبة المتقدمين للالتحاق بدرجة الماجستير ويجوز قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم التخصص المراد الالتحاق به بتقدير عام (جيد) على الأقل و(جيد جدًا) في مادة التخصص.- شهادة تقديرات للأربع سنوات موضحًا بها تقدير (جيد جدًا) على الأقل للتخصص المراد الالتحاق به بالنسبة لدرجة الماجستير.- شهادة تفيد بأن الطالب أمضى فترة تدريب عام على الأقل في مجال التخصص المراد الالتحاق به وذلك بعد الإنتهاء من فترة الامتياز.- تقديم شهادة الحصول على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي في التخصص المراد الالتحاق به من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو ما يعادلها بالنسبة للطلبة المتقدمين للالتحاق بدرجة الدكتوراه.- تقديم شهادة تفيد باجتياز امتحان في اللغة الإنجليزية طبقًا للقواعد التي يحددها مجلس الكلية عند التقدم لدرجة الماجستير على أن تكون جهة الامتحان الأمديست أو مركز اللغات والترجمة التخصصية التابع لأي جامعة حكومية أو الجامعة الأمريكية.- موافقة جهة العمل على القيد والتفرغ ثلاثة أيام أسبوعيًا وفي حالة عدم عمل الطالب يتم تحرير إقرار بأنه لا يعمل.- تقديم أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ( الرقم القومي )- تقديم أصل الموقف من التجنيد أو مستخرج رسمي منه ويستثني أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية من هذا الشرط ويمكنهم إحضار صورة طبق الأصل.- موافقة القوات المسلحة للمجندين وموافقة شئون الضباط إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة.- عدد (6) صور شخصية.- عدد (2) ملف بلاستيك.وبالنسبة لشروط التقدم لدبلومة الدراسات العليا التخصصي للعلاج الطبيعي :-- أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو ما يعادلها بتقدير مقبول على الأقل .- أن يكون الطالب قد أمضى فترة تدريب عام على الأقل في مجال التخصص المراد الالتحاق به.- أن يجتاز امتحان في اللغة الإنجليزية طبقًا للقواعد التي يحددها مجلس الكلية .- لا يجوز أن يبقى الطالب مقيدًا للدراسة بالدبلوم أكثر من ثلاث سنوات في حالة الرسوب أو فى حالة عدم دخول الامتحان بعذر غير مقبول.- تمنح الجامعة بناء على موافقة الكلية الدبلوم التخصصي في مجالات العلاج الطبيعي وذلك وفقًا لتخصصات الأقسام المختلفة بالكلية.- ويشترط لقيد الطالب بدرجة الماجستير :-- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فى العلاج الطبيعي بتقدير (جيد) على الأقل في التقدير العام و(جيد جدًا ) في مادة التخصص المراد الالتحاق بدراسته ويجوز قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم التخصص المراد الالتحاق به بتقدير (جيد) على الأقل و (جيد جدًا) في مادة التخصص.- أن يكون قد أمضى فترة تدريب عام على الأقل في مجال التخصص المراد الالتحاق به.- أن يجتاز امتحان اللغة الإنجليزية طبقًا للقواعد التي يحددها مجلس الكلية.- أن يجتاز جميع المقررات الدراسية المقررة عليه ( إجبارية – اختيارية) بنجاح.- قيام الطالب بإعداد خطة بحث علمية في موضوع مبتكر يقره مجلس القسم وتوافق عليه لجنة الدراسات العليا ثم مجلس الكلية ويعتمد من الجهات المختصة بإدارة الجامعة خلال عامين على الأكثر من تاريخ قيده بالدراسات العليا بشرط اجتياز 14 ساعة معتمدة على الأقل .- أن يتقدم برسالة للعرض على لجنة الحكم والمناقشة والتي تشكل بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية ثم موافقة الجهات المختصة بإدارة الجامعة بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ تسجيل خطة البحث.وبالنسبة لدرجة الدكتوراه فيشترط لقيد الطالب بها :-- أن يكون حاصل على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي في التخصص المراد الالتحاق به .- أن يجتاز جميع المقررات الدراسية المقررة عليه ( إجبارية – اختيارية) بنجاح .- قيام الطالب بإعداد خطة بحث علمية في موضوع مبتكر يقره مجلس القسم وتوافق عليه لجنة الدراسات العليا ثم مجلس الكلية ويعتمد من الجهات المختصة بإدارة الجامعة خلال عامين على الأكثر من تاريخ قيده بالدراسات العليا بشرط اجتياز 18 ساعة معتمدة على الأقل .- أن يتقدم الطالب برسالة للعرض على لجنة المناقشة و الحكم والتي تشكل بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية ثم الجهات المختصة بإدارة الجامعة وذلك بعد مرور سنتين على الأقل من تسجيل خطة البحث.