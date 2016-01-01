مميزات برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بكلية الهندسة جامعة حلوان



كلية الهندسة جامعة حلوان كلية الهندسة جامعة حلوان

يهدف برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات إلى مواصلة إعداد خريجين مزودين بالخبرات العلمية والعملية اللازمة التي تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم السريع في مجال نظم الاتصالات والمعلومات والقدرة على الإبداع في تطوير هذه النظم والمنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمى والعالمي.



يأتي ذلك برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان.



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وزير التعليم العالى يعلن موعد فتح تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2020ويستهدف برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات تقديم برنامج جديد ومتميز بتكنولوجيا حديثة في مجال هندسة الاتصالات والمعلومات لمرحلة البكالوريوس، ليكتسب الدارسين المفاهيم والمعارف والعلوم الأساسية التي تمكنهم من استيعاب النظريات والمفاهيم الحديثة و المتطورة في مجال هندسة الاتصالات والمعلومات وتزويد الدارسين بمفاهيم الاقتصاد الهندسى وإدارة المشروعات وطرق الحفاظ على البيئة، واكساب الدارسين طرق تصميم وبناء نظم التحكم والائتمة الرقمية، وحصول الدارسين على معارف ومهارات تصميم وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتزويد الخريجين بالمهارات العلمية اللازمة لتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات والمعلومات المتطورة والحديثة.وأوضح الأستاذ الدكتور زكي بسيوني منسق البرنامج أن البرنامج يتميز بكونه برنامجا دوليا معدا بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة اونينوتونو بإيطاليا ويمنح الخريجين شهادتين أحدهما من جامعة حلوان والأخرى اختيارية من جامعة اونينوتونو بإيطاليا والمعتمدة من الاتحاد الأوروبي، وجميع المقررات الخاصة بالبرنامج معدة من قبل متخصصين على مستوى العالم بالإضافة إلى أساتذة جامعة حلوان أو من خارج الجامعة ويقومون بشرح المقررات بالاستعانة بالمحتوي الموجود على الانترنت، َيشترك أساتذة الجامعة الإيطالية في وضع الامتحانات والتي تتم بالتعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، ويقوم الجانب الإيطالي بتوفير بعض المنح لطلاب البرنامج.