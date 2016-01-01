الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بزراعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إنه توجد 3 برامج جديدة للطلاب الجدد بالبرامج للعام الجامعي 2020/2021.
وأضاف هشام الحريري أنه يجب توافر عدة شروط للالتحاق بالبرامج الجديدة بالكلية وهي:
1_ حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة علمي (علوم) أو ما يعادلها من الشهادة من الخارج.
2_ درجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 35 درجة.
3_ يكون الالتحاق بالبرامج طبقا لرغبة الطالب وبناءً على المجموع الاعتباري (مجموع الثانوية العامة + درجات اللغة الإنجليزية)، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل برنامج طبقا للأعداد المقررة لكل برنامج للعام الدراسي الجديد.
4_ سوف يتم ذلك عن طريق فتح ملف مبدئي بإدارة شئون الطلاب بمبلغ 600 جنيه، حيث يقوم فيه الطالب باختيار وترتيب رغباته.
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