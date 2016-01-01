منع بيع الزي المدرسي داخل المدارس



منع بيع الزي المدرسي منع بيع الزي المدرسي

أصدر قسم المدرسة المنتجة بإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، تعليمات رسمية لمديري مدارس إدارة السلام التعليمية، توصي بعدم بيع الزي المدرسي داخل المدارس للعام الدراسي 2020/2021.



وأوضحت التعليمات أنه يأتي ذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها أولياء الأمور.



وشددت التعليمات على أن من سيخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021، في حضور الوزير أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.واستعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تحقيقه خلال العام الدراسي 2019/2020، في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا، حيث نجحت الوزارة في تقييم الطلاب من قبل المدرسين (في الصفوف الدراسية من KG1 وحتى الصف الثاني الابتدائي)، كما تم تقييم ما يقرب من 19 مليون مشروع بحثي (للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي)، كما تم عقد امتحان وتقييم لـ 1.2 مليون طالب إلكترونيًا من المنزل (للصفوف الأول والثاني الثانوي)، فضلًا عن النجاح في عقد امتحان وتقييم 652 ألف طالب بالشهادة الثانوية العامة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات.ويبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.