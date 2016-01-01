اقترب نادي الوداد المغربي من التعاقد مع أيوب الكعبي مهاجم فورتشن الصيني السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
كان أيوب الكعبي فسخ تعاقده مؤخرا مع نادي فورتشن الصيني، ليصبح اللاعب حرا.
وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن مجلس إدرة نادي الوداد،بات قريبا من الحصول على توقيع أيوب الكعبي، خلال الصيف الحالي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الوداد يقطع الطريق على الأهلي وبيراميدز ويقترب من ضم أيوب الكعبي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق