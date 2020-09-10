القاهرة للاستثمار: بدء أعمال الحفر والإنشاءات لجامعة بدر بأسيوط

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القاهرة للاستثمار: بدء أعمال الحفر والإنشاءات لجامعة بدر بأسيوط

آراب فاينانس: أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (CIRA) عن بدء أعمال الحفر والبناء المرحلة الأولى لجامعة بدر في أسيوط، لافته إلى أنه من المخطط أن يشمل المشروع جامعة بدر في أسيوط وكذلك الحرم الجامعي العالمي على قطعة أرض بمساحة 81 فدانًا.

وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أن المشروع يضم عددًا من الكليات المجتمعية، خدمات الطلاب، المجمع التجاري والمستشفى لتكون بمثابة مركز لتقديم الخدمات التعليمية والمجتمعية في قلب صعيد مصر.

كانت الشركة قدأعلنت أنها لجئت لتفعيل نظام التعليم عن بُعد لكل طلابها لافتة إلى أنه سوف يتم التفعيل الكامل والتشغيل لذلك النظام خلال 72 ساعة القادمة.

وتابعت في بيان للبورصة المصرية، أن نظام التعليم عن بُعد، الذي ستكلفه المؤسسات التعليمية المملوكة أو التابعة للشركة سيضمن للطلاب تلقيهم للمواد الدراسية المقررة لطريقة سهلة.

ويأتي ذلك عقب قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15/03/2020 في أطار الخطة الشاملة للتعامل مع أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

تعد القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1998، تعمل ضمن القطاع العقاري مع التركيز على الأنشطة العقارية المتنوعة.

يقع مقر شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية في القاهرة، وقد تم تأسيسها في فبراير 1992.

المصدر: اراب فاينانس

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