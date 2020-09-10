آراب فاينانس: أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (CIRA) عن بدء أعمال الحفر والبناء المرحلة الأولى لجامعة بدر في أسيوط، لافته إلى أنه من المخطط أن يشمل المشروع جامعة بدر في أسيوط وكذلك الحرم الجامعي العالمي على قطعة أرض بمساحة 81 فدانًا.
وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أن المشروع يضم عددًا من الكليات المجتمعية، خدمات الطلاب، المجمع التجاري والمستشفى لتكون بمثابة مركز لتقديم الخدمات التعليمية والمجتمعية في قلب صعيد مصر.
كانت الشركة قدأعلنت أنها لجئت لتفعيل نظام التعليم عن بُعد لكل طلابها لافتة إلى أنه سوف يتم التفعيل الكامل والتشغيل لذلك النظام خلال 72 ساعة القادمة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على القاهرة للاستثمار: بدء أعمال الحفر والإنشاءات لجامعة بدر بأسيوط
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق