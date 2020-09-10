أسعار اللحوم البلدى اليوم السجق والمفروم 110 جنيهات للكيلو

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أسعار اللحوم البلدى اليوم السجق والمفروم 110 جنيهات للكيلو

تشهد أسعار اللحوم اليوم الأحد 13 - 9 - 2020 استقرارا فى السوق المحلى، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو، بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو.

فيما استقرت أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى سجل 120-140 جنيها الكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها .وسجلت اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها، بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أن بيانات حكومية رصدت تراجع حجم الواردات المصرية من اللحوم في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت نحو 126.5 مليون دولار، مقابل 167.6 مليون دولار في شهر يونيو من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 24.6%.

وجاءت الواردات من اللحوم ضمن مجموعة من السلع التي سجلت تراجعا وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتى ضمت الى جانب اللحوم، الدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 236.6 مليون دولار، مقابل 240.5 مليون دولار في شهر يونيو من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 1.6%.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات المصرية من الذرة بلغت 172 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 177 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.9%، يليها الواردات من القمح وبلغت قيمته 147.3 مليون دولار يونيو الماضي، مقابل 155.5 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 5.3%.

المصدر: اليوم السابع

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