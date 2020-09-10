تشهد أسعار اللحوم اليوم الأحد 13 - 9 - 2020 استقرارا فى السوق المحلى، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو، بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو.
فيما استقرت أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى سجل 120-140 جنيها الكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها .وسجلت اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها، بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو.
جدير بالذكر أن بيانات حكومية رصدت تراجع حجم الواردات المصرية من اللحوم في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت نحو 126.5 مليون دولار، مقابل 167.6 مليون دولار في شهر يونيو من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 24.6%.
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التعليقات على أسعار اللحوم البلدى اليوم السجق والمفروم 110 جنيهات للكيلو
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