

عميل يخفض حصته في أسهم رأسمال الخليجية الكندية للاستثمار إلى 14.74% عميل يخفض حصته في أسهم رأسمال الخليجية الكندية للاستثمار إلى 14.74%

القاهرة - مباشر: قالت شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، إن العميل محمد ممدوح حسن، خفض حصته في رأسمال شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي من 16.28 بالمائة إلى 14.74 بالمائة.



وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن العميل باع 77 ألف سهم، بقيمة 4.09 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 53.21 جنيه.



وحققت الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، عن الربع الأول من العام الجاري، صافي خسائر بلغت 236.59 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 228.18 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 870.06 ألف جنيه خلال عام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 585.55 ألف جنيه خلال 2019.