قالت مصادر حكومية أن وزارة المالية تعتزم البدء في ‘جراءات تعيينات موظفين جدد بمصلحة الضرائب، والتى كانت تعطلت بسبب أزمة كورونا.
تفاصيل مسابقة تعيينات الضرائب
وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن جميع المأموريات الضريبية تعاني من العجز في عدد مأموري الضرائب، مشيرة للتوجه بطلبات أكثر من مرة لوزارة المالية؛ لفتح باب التعيينات ومواجهة العجز في مأموري الضرائب.
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التعليقات على خاص| المالية تستأنف إجراءات مسابقة «تعيينات الضرائب» لسد العجز
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