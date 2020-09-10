خاص| المالية تستأنف إجراءات مسابقة «تعيينات الضرائب» لسد العجز

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خاص| المالية تستأنف إجراءات مسابقة «تعيينات الضرائب» لسد العجز

قالت مصادر حكومية أن وزارة المالية تعتزم البدء في ‘جراءات تعيينات موظفين جدد بمصلحة الضرائب، والتى كانت تعطلت بسبب أزمة كورونا.

تفاصيل مسابقة تعيينات الضرائب

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن جميع المأموريات الضريبية تعاني من العجز في عدد مأموري الضرائب، مشيرة للتوجه بطلبات أكثر من مرة لوزارة المالية؛ لفتح باب التعيينات ومواجهة العجز في مأموري الضرائب.

وكانت وزارة المالية تخطط للإعلان عن مسابقة تعيين 2000موظف من خريجي كليات التجارة والحقوق حديثي التخرج، لسد العجز في الدرجات الوظيفية الأولى، خاصة وأن غالبية الموظفين حاليا من القيادات.

المصدر: الرئيس

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