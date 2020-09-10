

الدولار يتراجع 6 قروش ويسجل 15.70 جنيه للشراء بنهاية الأسبوع الماضى الدولار يتراجع 6 قروش ويسجل 15.70 جنيه للشراء بنهاية الأسبوع الماضى

سجلت أسعار الدولار تراجعا مقابل الجنيه بنحو 6 قروش ليتراجع إلي 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى ، وفقا لأسعار البنك المركزي المصري.



وسجل سعر الدولار نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضى 15.76 جنيه للشراء، و 15.86 جنيه للبيع واستمر فى الانخفاض بنحو قرش يوميا حتى سجل أكبر تراجع له خلال الأسبوع يوم الخميس الماضى بنحو 4 قروش .



وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، فى لقاء تلفزيونى الأسبوع الماضى أن المركزي تعهد بأن من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب أكثر عن أي عملة أخري

قد يعجبك أيضا...

أضاف أن البنك المركزي قام بالغاء القيود ومنح فوائد مرتفعة بهدف المحافظة على قيمة الجنيه المصري، موضحا أن حامل الجنيه المصري حقق مكاسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة مقابل حائز الدولار حيث كانت هناك هناك شهادات بعائد 20% و15% حالياقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن مجلة “إيكونوميست” البريطانية، توقعاتها باستمرار تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل كورونا، والتي وصل خلالها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه.وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير معلوماتي “إنفو جراف” الشهر الماضى، أنّ “إيكونوميست” قدمت توقعاتها بشأن الجنيه حتى عام 2024، والتي جاءت كالآتي:1- في عام 2020: من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل لـ 16.06 جنيه.2- في عام 2021: من المتوقع أن يواصل التحسن بنسبة 4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه.3- في 2022: توقعت أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه.4- في 2023: سيتواصل التحسن بنسبة 5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه.5- في 2024: سيستمر الانخفاض بنسبة 6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه.