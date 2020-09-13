كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا يمكنهم نقل الفيروس وإصابة البالغين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.
ووفقًا للدراسة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي كشف عنها اليوم الأحد، فإن بإمكان الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات نقل الفيروس بكفاءة.
وقام الباحثون بتحليل بيانات 184 شخصًا لهم صلات بثلاث منشآت لرعاية الأطفال في مقاطعة سولت ليك بولاية يوتا، ما بين شهري أبريل ويوليو الماضيين.
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التعليقات على دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين
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