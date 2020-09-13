دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

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دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا يمكنهم نقل الفيروس وإصابة البالغين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

ووفقًا للدراسة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي كشف عنها اليوم الأحد، فإن بإمكان الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات نقل الفيروس بكفاءة.

وقام الباحثون بتحليل بيانات 184 شخصًا لهم صلات بثلاث منشآت لرعاية الأطفال في مقاطعة سولت ليك بولاية يوتا، ما بين شهري أبريل ويوليو الماضيين.

وبدأت حالتان من حالات تفشي المرض في المنشأة تظهر على موظفين كانا مخالطين منزليًا المصابين بالفيروس ولكنهما ذهبا إلى العمل، حسب الدراسة.

وبينت الدراسة أنه باستخدام بيانات تتبع الاتصال، وجد باحثو مراكز السيطرة على الأمراض أن 54% من الإصابات في 3 منشآت منفصلة حدثت في الأطفال، كما تبين للباحثين أن 12 طفلًا أصيبوا بالفيروس بمتوسط ​​عمر 7 سنوات.

المصدر: الدستور

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