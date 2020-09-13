

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020 تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.



وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 13-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.



ويشهد اليوم الأحد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، وارتفاعًا بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة، ولطيفًا ليلا على القاهرة والوجه البحري.

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فيما يسود طقس معتدل نهارًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح نشطة، معتدل ليلا على جنوب سيناء، حار نهارا والرياح معتدلة، ولطيف ليلا على شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020 في محافظات مصرالقاهرة: الصغرى 24 والعظمى 35الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 32وادي النطرون الصغرى 24 والعظمى 33شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 35طنطا: الصغرى 23 والعظمى 33دمنهور: الصغرى 25 والعظمى 33بلطيم: الصغرى 25 والعظمى 31مطروح: الصغرى 23 والعظمى 29السلوم: الصغرى 22 والعظمى 31سيوة: الصغرى 23 والعظمى 36بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 32دمياط: الصغرى 26 والعظمى 31الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35المنصورة: الصغرى 25 والعظمى 35الإسماعيلية: الصغرى 25 والعظمى 35العريش: الصغرى 23 والعظمى 33رفح: الصغرى 22 والعظمى 32رأس سدر: الصغرى 25 والعظمى 38نخل: الصغرى 20 والعظمى 37نويبع: الصغرى 29 والعظمى 34طابا: الصغرى 25 والعظمى 34كاترين: الصغرى 20 والعظمى 34الطور: الصغرى 26 والعظمى 35شرم الشيخ: الصغرى 28 والعظمى 35الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 37مرسى علم: الصغرى 29 والعظمى 37الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 36المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36أسيوط: الصغرى 25 والعظمى 38سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 38قنا: الصغرى 26 والعظمى 40ادفو: الصغرى 26 والعظمى 41الأقصر: الصغرى 24 والعظمى 40أسوان: الصغرى 25 والعظمى 42أبوسمبل: الصغرى 25 والعظمى 42الوادي الجديد: الصغرى 22 والعظمى 42شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 38أبو رماد: الصغرى 27 والعظمى 37حلايب: الصغرى 26 والعظمى 35رأس حدربة: الصغرى 26 والعظمى 36