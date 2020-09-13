

فيديو: بعد إصدار قرار إعدامه.. أب يسامح مغتصب وقاتل طفلته داخل المحكمة فيديو: بعد إصدار قرار إعدامه.. أب يسامح مغتصب وقاتل طفلته داخل المحكمة

أصدرت محكمة بولاية فلوريدا، حكما بالإعدام على مغتصب الأطفال الأمريكي، جرانفيل ريتشي، صاحب الـ41 عاما، بعدما اغتصب وقتل طفلة تدعى فينيسيا ثم وضع جثتها داخل حقيبة وألقاها في النهر.



ولكن الغريب في الأمر، أن والد الطفلة المجني عليها، نظر إلى عيني المجرم قائلا: "أنا لست مثل أي شخص آخر، يا أخي، لا أكن لك أي ضغينة، فالرحلة التي أنت على وشك خوضها، ستحتاج فيها إلى الله ومغفرته، لذا فإنني أسامحك"، بحسب قناة "فوكس".



وأضاف: "قد يعاني الكثير من الناس ممن لا ذنب لهم، إذا تعاملت مع الأمر بطريقة انتقامية، أطلب منك أن تستغفر الله ليسامحك على فعلتك، أثناء انتظار للإعدام"، بحسب "سكاي نيوز".

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المتهم كان قد توجه إلى منزل ويليام مع أحد أصدقاء العائلة، وقد خرجت معهما فينيسيا لكن الأب تركها بمفردها مع ريتشي لمدة ساعة من أجل إحضار بعض الحلوى لها.وعند عودة الأب وجد المتهم عاري الصدر ويتعرق، وعندما سأله عن فينيسيا صاحبة التسع سنوات قال إنها رحلت ولا يعرف مكانها، وتم العثور على جثة فينيسيا العارية في وقت لاحق داخل حقيبة ملقاة في نهر، واعتقلت الشرطة الأمريكية ريتشي عقب 3 أشهر من الواقعة.