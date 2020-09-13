أصدرت محكمة بولاية فلوريدا، حكما بالإعدام على مغتصب الأطفال الأمريكي، جرانفيل ريتشي، صاحب الـ41 عاما، بعدما اغتصب وقتل طفلة تدعى فينيسيا ثم وضع جثتها داخل حقيبة وألقاها في النهر.
ولكن الغريب في الأمر، أن والد الطفلة المجني عليها، نظر إلى عيني المجرم قائلا: "أنا لست مثل أي شخص آخر، يا أخي، لا أكن لك أي ضغينة، فالرحلة التي أنت على وشك خوضها، ستحتاج فيها إلى الله ومغفرته، لذا فإنني أسامحك"، بحسب قناة "فوكس".
وأضاف: "قد يعاني الكثير من الناس ممن لا ذنب لهم، إذا تعاملت مع الأمر بطريقة انتقامية، أطلب منك أن تستغفر الله ليسامحك على فعلتك، أثناء انتظار للإعدام"، بحسب "سكاي نيوز".
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التعليقات على فيديو: بعد إصدار قرار إعدامه.. أب يسامح مغتصب وقاتل طفلته داخل المحكمة
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