أثارت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، الجدل حول رغبة رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.
وأفادت الصحيفة بأن ليفربول قد يخوض معركة لإبقاء صلاح داخل أسوار ملعب "أنفيلد"، بعد أن دخل "الفرعون" المصري دائرة اهتمامات المدرب الهولندي الذي يفكر في مشروع إصلاح النادي الكتالوني وإعادته لأمجاده السابقة.
ويصمم كومان على إجراء توقيع مفاجئ، وكشف أحد أصدقاء المدير الفني للبرسا أن الهولندي يريد محمد صلاح وليس ساديو ماني في برشلونة.
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التعليقات على "إكسبريس": كومان يسعى لانتقال مفاجئ لمحمد صلاح إلى برشلونة
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