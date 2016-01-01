كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن أنه سيدرس تنظيم نادية لمبادرة لعب مباراة ودية مع الأهلي لدعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر.
وقال أحمد مرتضى عبر قناة ناديه: "سوف أبدأ التنسيق مع إدارة الكرة ومرتضى منصور رئيس النادي لتنظيم مبادرة رسمية من الزمالك للعب مباراة ودية مع الأهلي في أقرب وقت ممكن لدعم مؤمن زكريا".
وأضاف "وأيضا لتكون هذه المباراة لتهدئة الأجواء بين الطرفين ولمنع التعصب وتكون تحت رعاية وزير الشباب والرياضة أو حتى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية".
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التعليقات على أحمد مرتضى: ندرس لعب مباراة ودية بين الأهلي والزمالك لدعم مؤمن زكريا
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