5 نصائح اتبعها يومياً للحفاظ على صحة قلبك



للحفاظ على صحة قلبك للحفاظ على صحة قلبك

يساعدك التحكم في تناول الوجبات السريعة وإضافة المغذيات والأطعمة الغنية بالفيتامينات في نظامك الغذائي على أن يكون لديك قلب بصحة جيدة مدى الحياة، كما ان بعض التمارين الرياضية والعادات الصحية تبعد عنك كافة امراض القلب.



وكشفًا عمّا قدّمه موقع "food.ndtv" إليكم أبرز العادات الصحية التى تساعد في الحفاظ على صحة القلب.



كمية الطعام

مقدار ما تأكله لا يقل أهمية عن ما تأكله، وتناول الطعام حتى تشعر بالشبع يزيد من السعرات الحرارية التي تتناولها، والإفراط في تناول الطعام بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى السمنة على المدى الطويل، لذلك ، من المهم تناول كميات أصغر، أفضل طريقة لتجنب الإفراط في تناول الطعام هي استخدام أطباق أصغر وإحصاء عدد الحصص أثناء تناول الطعام.

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الحد من تناول الدهون غير الصحيةإن تناول البسكويت أو الرقائق عند الشعور بالجوع ليس حل جيد، وتحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الدهون المتحولة ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لها إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم إلى تراكم البلاك في الشرايين يسمى تصلب الشرايين ، والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.تناول البروتينتعتبر اللحوم والدواجن والأسماك الخالية من الدهون والبقول ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبيض من أفضل مصادر البروتين، ومن الضروري اختيار النوع المناسب من اللحوم لتجنب تناول الدهون، ويعد السمك بديل جيد للحوم عالية السعرات الحرارية، وأنواع معينة من الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تخفض مستويات الدهون.تضمين الحبوب الكاملة في النظام الغذائيتعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا جيدًا للألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب، الحبوب الكاملة مفيدة لصحة القلب ويمكن استخدامها كبديل للحبوب المكررة.يساعد النظام الغذائي النباتي على تعزيز صحة القلبالخضار والفواكه هي مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية، وتحتوي الخضراوات والفواكه والأطعمة النباتية الأخرى على مواد قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، قد يساعدك تناول المزيد من الفاكهة والخضروات على تقليل الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل اللحوم والجبن والوجبات الخفيفة.