بالمستندات.. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز



هاني حتحوت هاني حتحوت

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن بيراميدز تعاقد مع اللاعب رمضان صبحي، مقابل حصول ناديه هدرسفيلد الإنجليزي على 2.5 مليون جنيه استرليني فقط.



وأضاف حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن هذه هي القيمة التي أعلنتها “فيفا تي أم أس” التابعة للاتحاد الدولي للكرة “فيفا”، التي تسجل بالأرقام جميع الانتقالات الدولية بين الأندية.



وأوضح حتحوت، أن الوثيقة أظهرت حصول هدرسفيلد الإنجليزي على 2.5 مليون جنيه استرليني، حصل منها على مليون استرليني مطلع شهر سبتمبر الجاري ثم 750 ألفًا تسدد يناير المقبل، وقسط آخر بنفس القيمة الأخيرة، 750 ألف استرليني، تسدد في يوليو المقبل.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع رمضان صبحي قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميا من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي يوم الأثنين الماضي .ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز فيديو تشويقي صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.



