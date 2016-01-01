فشل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك في اجتياز الاختبار الطبي الذي خضع له مساء اليوم لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الإنتاج الحربي من عدمها.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ضم فرجاني ساسي لمعسكر الزمالك رغم إصابته من أجل الخضوع لاختبار طبي لتحديد موقفه من مباراة الإنتاج الحربي.
وانضم فرجاني ساسي لقائمة الغيابات عن فريقه في مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد ضمن الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.
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التعليقات على حسم موقف فرجاني من مباراة الإنتاج
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