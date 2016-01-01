إعلان النتيجة النهائية لسنوات النقل لائحة 2003 بهندسة عين شمس

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قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس انه تم الاعلان عن النتيجة النهائية لسنوات النقل لائحة 2003، منوها إلى انه يمكن للطلاب معرفة النتيجة عن طريق سيستم الكلية .



وأضاف الدكتور ضياء خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان الكلية بدأت من اليوم قبول طلبات إعادة الرصد لمقررات الفصل الدراسي الثاني لطلاب فرق النقل "فقط"، وسيتم فحص الطلبات المقدمة واتمت عملية الدفع الإلكتروني حتى يوم الجمعة ١٨ سبتمبر ٢٠٢.



الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس أعلنت عن شروط التحويلات ونقل القيد بكلية الهندسة للعام الدراسي 2020 /2021 .

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وأوضحت جامعة عين شمس أنه بالنسبة لـ تحويلات الطلاب من الجامعات الأخرى ، يسمح للطلاب المقيدين في كلية الهندسة بجامعة أخرى حكومية أن يتم نقل قيدهم إلى كلية الهندسة بجامعة عين شمس إذا استوفوا الشروط التالية:يجب أن ينتقل الطالب إلى المستوى 1 فقط من مستوى مكافئ آخر ، لا يجوز نقل الطلاب من المستويات الأعلى إلى المستوى 1.يجب أن يكون الطالب حاصلًا على معدل تراكمى لا يقل عن 2,3 في المستوى العام إذا كان تحويله من نظام ساعات معتمدة أو أن يكون التقدير "جيد جدًا" فى السنة الإعدادية على الأقل إذا كان تحويله من نظام الفصلين الدراسيين.ولا يسمح بنقل الطلاب المفصولين من كليتهم بسبب تجاوز الحد الأقصي لعدد التحذيرات الأكاديمية أومرات الرسوب ، ويتم إعتماد طلبات التحويل فى إدارة جامعة عين شمس ، ويجوز للجنة شئون التعليم والطلاب دراسة إجراء أي تعديل على هذه القواعد وفقًا للمتطلبات الدراسة واقراره من مجلس الكلية.